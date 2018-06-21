Elini iş makinesine kaptırdı

Yenierenköy’de kendi atölyesinde iş makinesine elini kaptıran 50 yaşındaki Ahmet Balkan’ın dört parmağı koptu.

Polisten verilen bilgiye göre Balkan, bugün saat 10.45 sıralarında kendisine ait dülger atölyesinde çalıştığı sırada, oymacılıkta kullanılan iş makinesine sol elini kaptırdı.

Dört parmağı kopan Balkan, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.