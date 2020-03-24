Elini ayağını kıracağım

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da ayrıldığı eşini tehdit eden zanlı İdris Bulut tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Plevne, zanlı İdris Bulut’un 28.02.2020 tarihinde Şiddet Kullanma Tehdidi ve Telefonda Tacizlik suçundan methaldar olduğunu belirtti. Plevne, zanlının 28.02.2020 tarihinde cep telefonu hattından ayrıldığı eşi F.T’yi defalarca arayarak,ona hitaben “Elini ayağını kıracam. Çocuğu da elinden alacam” demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Plevne, zanlının TC ve KKTC vatandaşı olduğunu ve aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.