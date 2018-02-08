Elinden düşen tüfekle yaralandı

Büyükkonuk bölgesine avlanmaya giden Ümit Emin isimli kişi, elindeki av tüfeğini yere düşürdü ve tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı

Gamze PİR BAYKUR

Büyükkonuk bölgesinde dün avda av tüfeği ile yaralanma meydana geldi. Dün Büyükkonuk bölgesine avlanmaya giden Ümit Emin isimli kişi yanlışlıkla kendi kendini ayağından yaraladı. Elde edilen bilgilere göre dün saat 14:00 raddelerinde arabasını açmak için anahtarı cebinden çıkarmaya çalışan Ümit Emin, elindeki av tüfeğini yere düşürdü. Yere düşen av tüfeğinin ateş alması sonucu Ümit Emin sol ayağının üst kısmından yaralandı. Ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Emin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.