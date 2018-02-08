banner107
Cihangir son şampiyonu eledi
Cihangir son şampiyonu eledi
50 0
Şölen havasında eğlence
Şölen havasında eğlence
30 0
Lawrence ışıl ışıldı
Lawrence ışıl ışıldı
61 0
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
30 0
71 0
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
257 0
Yeşilova alımını aldı
Yeşilova alımını aldı
63 0
40 0
banner82
banner147

Elinden düşen tüfekle yaralandı

banner27

Büyükkonuk bölgesine avlanmaya giden Ümit Emin isimli kişi, elindeki av tüfeğini yere düşürdü ve tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı

Elinden düşen tüfekle yaralandı
banner137

 

Gamze PİR BAYKUR

Büyükkonuk bölgesinde dün avda av tüfeği ile yaralanma meydana geldi. Dün Büyükkonuk bölgesine avlanmaya giden Ümit Emin isimli kişi yanlışlıkla kendi kendini ayağından yaraladı. Elde edilen bilgilere göre dün saat 14:00 raddelerinde arabasını açmak için anahtarı cebinden çıkarmaya çalışan Ümit Emin, elindeki av tüfeğini yere düşürdü. Yere düşen av tüfeğinin ateş alması sonucu Ümit Emin sol ayağının üst kısmından yaralandı. Ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Emin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.