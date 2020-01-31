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Elektrikli soba kül etti

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Lefkoşa Surlariçi’nde bir evde elektrikli sobanın yatağa temas etmesi sonucu çıkan yangında 17 yaşındaki Alperen Başarır dumandan etkilendi, odalar büyük zarar gördü

Elektrikli soba kül etti

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde dün sabah çıkan yangında, 17 yaşındaki Alperen Başarır dumandan etkilendi.
Yangında, evin üst katta bulunan iki yatak odası ile koridor içerisinde bulunan muhtelif eşyalar, evin asma tavanı, çatıda monteli bulunan plastik su deposu ve ısıtıcısı yandı; diğer odalar ise islenmek suretiyle hasar gördü. , Ali Yüzbaşı Sokak üzerinde bulunan İbrahim Başarır’a ait iki kattan oluşan evin üst katındaki yatak odası içerisinde elektrikli sobanın yatağa temas etmesi sonucu çıktığı düşünülen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 
Yangının evin bitişiğinde bulunan Erbil Nuraç ve Melek Dener’e ait iki ayrı eve sıçraması sonucu ise söz konu evlerin çatıları yanarak zarar gördü.
Yangında dumandan etkilenen 17 yaşındaki Alperen Başarır Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. 


TATAR’DAN YARDIM SÖZÜ

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Surlar içi bölgesinde dün yanan evin sakinlerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve yardım için ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaklarını kaydetti. 
Tatar, kış aylarında özellikle soba konusunda çok dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, bu tür olaylardan ders çıkarmak gerektiğini söyledi. 
Başarır ailesinin yanında olduklarını vurgulayan Başbakan Tatar, ellerinden gelen neyse yapılacağını söyledi. 
Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının sıkıntılı günlerde bir birinin yanında olduğunu, devletin de mağdurların yanında olduğunu, olmaya devam ettiğini dile getirdi. 

Tatar, yanan evin sakinlerini ziyaret ederek, yardım sözü verdi

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