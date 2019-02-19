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Elektrikli battaniye, yangına neden oldu

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Girne’de bir apartman dairesinde çalışır durumda bulunan elektrikli battaniye, yangına neden oldu

Elektrikli battaniye, yangına neden oldu
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Girne, Büyük Anadolu Otel karşısında bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dairenin salon ile mutfak kısmında çalışır durumda bulunan elektrikli battaniye, yangına neden oldu.  Girne İtfaiye Şubesi’nde görevli ekiplerin, camı kırarak içeriye girip müdahale ettiği yangın, söndürüldü. 

Girne’de İçeri Sokak üzerinde bulunan Özyalçın 183 isimli apartmanın iki numaralı dairesinde saat 14.20 sularında, çalışır durumdaki elektrikli battaniye nedeniyle meydana gelen yangında, evdeki bazı eşyalar hasar gördü.

Çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan koltuk takımı, klima iç ünitesi, migrodalga fırın, televizyon ve perdeler yanarak hasar görürken, pencere camlarının ısıdan kırıldığı, diğer odaların ise dumandan islendiği öğrenildi.

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