banner107
2 0
74 0
7 0
11 0
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
53 0
17 0
Cihangir son şampiyonu eledi
Cihangir son şampiyonu eledi
67 0
Şölen havasında eğlence
Şölen havasında eğlence
38 0
banner82
banner147

Elektrikli battaniye evi küle çevirdi

banner27

Elektrikli battaniye evi küle çevirdi
banner137

Gazimağusa’da dün akşam 20:30 raddelerinde Çapar 8 apartmanı daire 6 da ikamet eden Prences Brauta Abbayasukuya (23 K)  kirasında bulunan dairede, elektrikli battaniye’nin kısa devre yapması sonucu  evin içi tamamen yandı.

Gazimağusa itfaiyesinin erken müdahalesi sonucu yangın diğer hanelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Evin içerisinde bulunan 1 yatak, 4 sandalye 1 masa, mutfak dolapları, 75 ekran tv, 9 btu klima ve şahsın tüm özel eşyaları tamamen yandı. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.(MHA)

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.