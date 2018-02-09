Elektrikli battaniye evi küle çevirdi

Gazimağusa’da dün akşam 20:30 raddelerinde Çapar 8 apartmanı daire 6 da ikamet eden Prences Brauta Abbayasukuya (23 K) kirasında bulunan dairede, elektrikli battaniye’nin kısa devre yapması sonucu evin içi tamamen yandı.

Gazimağusa itfaiyesinin erken müdahalesi sonucu yangın diğer hanelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Evin içerisinde bulunan 1 yatak, 4 sandalye 1 masa, mutfak dolapları, 75 ekran tv, 9 btu klima ve şahsın tüm özel eşyaları tamamen yandı. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.(MHA)