Elektrik kontağı kül etti

Vakıflar Dairesine ait, Adnan Uygun’un çalıştırdığı iş yerinde meydana gelen yangında terzilik ve yıkama işlemlerinin yapıldığı iş yeri içerisinde bulunan 10 adet çamaşır makinesi, bir buzdolabı, bir mikrodalga fırın, bir adet ahşap kapı ve pencere yandı

Lefkoşa’daki Surlariçi Bölgesi’nde öğle saatlerinde bir iş yerinde yangın çıktı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın saat 14:20 sıralarında Lefkosa’da Mevlevi Tekke Sokak No:8 adresinde bulunan, Vakıflar Dairesine ait, Adnan Uygun’un çalıştırdığı iş yerinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın çıkış sebebi, elektrik tesisatında oluşan kısa devre sonucu meydana geldiği tespit edildi. Yangın sonucu, terzilik ve yıkama işlemlerinin yapıldığı iş yeri içerisinde bulunan 10 adet çamaşır makinesi, bir buzdolabı, bir mikrodalga fırın, bir adet ahşap kapı ve pencere yanarak zarar gördü.