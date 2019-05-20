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Elektrik direğine çarpan araç 3 evi zarara uğrattı

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Elektrik direğine çarpan araç 3 evi zarara uğrattı
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Lefkoşa'da Şht Hüseyin Ömer Sokak üzerinde araç sürcüsünün dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak önce elektrik direğine sonrada evin bahçe tellerine vurarak durduğu kazada yaralanan olmazken, bölgedeki 3 evin elektronik eşyaları zarar gördü.

Polisin verdiği bilgiye göre kaza bugün saat 14:45 sıralarında Lefkoşa'da Şht Hüseyin Ömer Sokak üzerinde 51 yaşındaki Abdalla Yehia Abdalla Mohammad  yönetimindeki HS 460 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı.  Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mohammad aracıyla yolun solunda bulunan elektrik direğine ardından da 29 numaralı evin bahçe tellerine çarptı.

Kaza sonrası elektrik direğinin kopması ve yüksek gerilim hattının ani kesilmesi sonucu 3 ayrı evde bulunan elektronik eşyalar zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

İhbar üzerine olay yerine giden Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tahkikat Şubesi ekibi, kaza mahalline giderek inceleme yaptı. Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan da olay yerine giderek yerinde incelemelerde bulundu.

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