Elektrik aksamlarındaki kısa devre küle döndürdü

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde Affan Nadeem, yönetimindeki NE 288Z plakalı salon araç elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında kül oldu

İskele – Karpaz anayolu üzerinde dün sabah saatlerinde anayolda ilerlediği sırada çıkan yangın sonucu kiralık araç küle döndü.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 11:15 sıralarında, İskele - Karpaz Anayolu üzerinde Affan Nadeem, yönetimindeki NE 288Z plakalı salon araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Mücahitler Gazinosu önlerine geldiği zaman elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu araçta meydana gelen yangın korkulu dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın ön motor kısmı tamamen arka kısmı ise kısmen yanarak zarar gördü.