Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

Ehliyetsiz sürücü Salih Dursun, Boğaz kavşağına geldiği zaman dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçip Keith John Lay yönetimindeki araca çarparak Lay’in yaralanmasına neden oldu

Evrim KAMALI

Boğazköy’de ehliyetsiz araç kullanıp Keith John Lay isimli öğretmenin aracına çarpıp yaralanmasına neden olan Salih Dursun tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Boğazköy Karakolu’nda görevli polis, 3 Mart tarihinde saat 09.50 sıralarında Boğazköy’de meydana gelen trafik kazasında Salih Dursun’un HV 655 plakalı aracı ile seyrederken, Boğaz kavşağına geldiği zaman dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçip Keith John Lay yönetimindeki LJ 184 plakalı araca çarptığını söyledi. Kaza sonucu yaralanan Lay’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis, ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturmada zanlının ehliyetsiz olduğunun tespit edildiğini aktardı. Polis, kazada Lay’a ait araçta da 8 bin TL hasar oluştuğunu ifade etti. Zanlının ülkede çalışma izini olarak bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının, yurt dışına çıkış yasağı, iki kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının yargılanıncaya kadar tutuksuz kalmasına emir verdi.