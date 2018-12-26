Ecel işyerinde yakaladı

Gazimağusa’da sakin 56 yaşındaki Çetin Altuncu, çalışmakta olduğu iş yeri içerisinde, arkadaşları tarafından 05.00 sıralarında ölü olarak bulundu.

Altuncu’nun Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu, ölüm sebebinin “aort damarı yırtılması sonucu gelişen kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.