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Ecel işyerinde yakaladı

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Gazimağusa’da sakin 56 yaşındaki Çetin Altuncu, çalışmakta olduğu iş yeri içerisinde, arkadaşları tarafından 05.00 sıralarında ölü olarak bulundu.

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Ecel işyerinde yakaladı
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Altuncu’nun Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu, ölüm sebebinin “aort damarı yırtılması sonucu gelişen kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

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