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Durduk yere araçlara zarar verdi

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Arabistanlı 21 yaşındaki öğrenci, Ortaköy bölgesinde park halindeki iki araca kasti hasar verdi. Zanlının daha önce de uyuşturucu suçundan tutuklandığı tespit edildi

Durduk yere araçlara zarar verdi
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da park halindeki iki araca tekme atarak kasti hasar veren Suudi Arabistanlı 21 yaşındaki öğrenci Mohammad Salem Mahmod Alshigagi dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mesele ile ilgili ifade veren Polis Memuru Gültekin Sancar, zanlının 19 Haziran saat 14.00 sıralarında  Lefkoşa’da Ortaköy’de Şht. Daniş Tunagil Sokak ve Ali Rıza Efendi Caddesi’nin kesiştiği kavşak üzerinde park halinde bulunan Ali Cefa’ya ait aracın dikiz aynaları ve Zehra Saydam’a ait aracın ön camı ve sağ ön kapı camını henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı elleri ve ayakları ile vurup kırmak suretiyle kasti hasara uğrattığını söyledi. Araçlarda meydana gelen maddi hasarın henüz belirlenmediğini kaydeden polis, bu nedenle aleyhine henüz dava getirilmediğini açıkladı. Zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, zanlının madde bağımlılığı sorunlarından dolayı daha önce uyuşturucu suçundan teminata bağlandığını belirtti. Zanlının sağlık durumunun yerinde olmadığını, serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğini kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti. Polis, zanlının öğrenci olduğunu da belirtti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süre ile cezaevine gönderilmesine emir verirken, doktor kontrolünden geçirilmesine de direktif verdi.

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