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Duran araca arkadan çarptı

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Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi’nde seyreden bir araç, arızalandığı için durmak zorunda kalan kiralık araca arkadan vurdu. Kazada bir kişi yaralandı

Duran araca arkadan çarptı
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Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Saat 08.30 sıralarında Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde 48 yaşındaki Rıfat Tuğsal, yönetimindeki PE 774 plakalı pickup araç ile, arızalandığı için durmak zorunda kalan 28 yaşındaki Ercan Doğan yönetimindeki ZMJ 986 plakalı araca arkadan vurdu. 

Kaza sonucu ZMJ 986 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Tuğçe Tekin Doğan hafif yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisi sonrasında kontrol altına alındı.

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