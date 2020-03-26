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Dün sokağa çıkma yasağını ihlal eden 54 kişiye ceza kesildi

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Dün sokağa çıkma yasağını ihlal eden 54 kişiye ceza kesildi

Koronavirüs salgınına karşı önlemler çerçevesinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 47 kişi yanında işyerini açan Girne'de bir ve İskele'de inşaatta 4 kişinin çalışmasına müsaade eden 2 işveren olmak üzere toplam 54 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, polisin dün ülke genelindeki denetimlerinde, toplam 47 kişinin  sokağa çıkma yasağı ihlâl ettiği tespit edildi. Ayrıca Girne'de bir kişinin iş yerini açtığı; İskele'de ise iki işverenin bir inşaat alanında 4 kişinin çalışmasına müsaade  ettiği tespit edildi. 

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 47 kişinin ilçelere göre dağılımı "Lefkoşa 5, Mağusa 6, Girne 25, Güzelyurt 5, İskele 6" olarak açıklandı.

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