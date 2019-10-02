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Dualar minik Deniz için

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Anne Meltem Sertsoy, Ötüken köyündeki evinde aracıyla garajdan geri geri çıkarken 2 yaşındaki çocuğuna çarptı. Ağır yaralanan minik Deniz yoğun bakımda

Dualar minik Deniz için
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Ötüken köyünde dün meydana gelen talihsiz kazada 2 yaşındaki Deniz Sertsoy ağır yaralandı.

Kaza, anne Meltem Konyalı Sertsoy’un arabası ile geri geri giderken 2 yaşındaki çocuğunu fark etmemesi sonucu meydana geldi.

Saat 09.20 sıralarında Ötüken de Asya Sokak üzerinde bulunan evin garajı içerisinde 27 yaşındaki Meltem Sertsoy yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada garajın arka kısmında durmakta olan 2 yaşındaki Deniz Sertsoy’a aracının arka kısmı ile çarptı.

Yaralanan Deniz Sertsoy, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yoğun bakıma kaldırıldı.

Anne Meltem Konyalı Sertsoy ve 2 yaşındaki çocuğu Deniz Sertsoy

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