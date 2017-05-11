Dr. Karagözlü kalp krizi geçirdi, davaya gelemedi

Kürtaj davasında 6 sanıklı davanın istinafı 25 Ekim tarihine erteledi. Dr. Fahri Karagözlü geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede bay pas ameliyatı olacağı için davada bulunamadı

Evrim KAMALI

Girne’deki Ada Hospital isimli hastanede bazı hamileliklerin yasal olmayan şekilde sonlandırılması olayıyla ilgili “kürtaj davası” olarak adlandırılan 6 sanıklı davanın istinafı dün Yüksek Mahkeme huzurunda görüşüldü.

Mart ayında tüm davalardan beraat eden emekli hemşire Taner Okburan davada hazır bulunurken, Doktor Mehmet Ali Tunçbilek ve Doktor Verda Özkent Tunçbilek adına avukatları hazır bulundu.

Ayni dava altında 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Doktor Fahri Karagözlü geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede bay pas ameliyatı olacağı için davada bulunamazken, 4 yıl hapislik cezası alan Doktor Rasiha Serdaroğlu ve 3 yıl hapis cezası alan hemşire Ayşegül İşbilen tutuklu getirilerek davada hazır bekledi.

Serdaroğlu ve İşbilen Yargıtay Ceza Mahkemesi olarak oturum yapan başkanlığını Yüksek Mahkeme yargıcı Ahmet Kalkan üye Yargıçlar Gülden Çiftçioğlu ve Bertan Özerdağ huzuruna çıkarıldı.

İstinaf duruşmasında tüm savunma avukatları hazır bulunurken, Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hazır bulundu.

Yargıtay Ceza Mahkemesi başkanı Ahmet Kalkan, istinaf sebeplerini dinlenmesi için davayı 25 Ekim tarihine ertelediğini belirterek davayı erteledi.