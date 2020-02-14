Dr. Alptürk'ün istinaf başvurusu reddedildi

Gamze Fellahoğlu’nun ölümünden sorumlu tutulan doktorlardan Dr. Şevket Alptürk'ün istinaf başvurusu reddedildi. Karar, KKTC tarihinde bir ilk olarak yorumlanıyor zira ihmal nedeniyle ilk kez bir doktora ceza davası açılacak

Doğuş Doğum Kliniğinde 13 yıl önce doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Fellahoğlu Kuyumculuk’un sahibi Gamze Fellahoğlu’nun ölümünden sorumlu tutulan doktorlar Op.Dr. Şevket Alptürk'ün istinaf başvurusu reddedildi.

Bebeğini 2007 yılında dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybeden Fellahoğlu Kuyumculuk'un sahibi Gamze Fellahoğlu ile ilgili Doğuş Doğum Kliniği sahibi Op.Dr. Şevket Alptürk ve Anestezi uzmanı Dr. Eray Deliceırmak makul bir doktorun yapması gereken uygulama, bakım ve özeni göstermeyerek ihmalkârlık yaptıkları” gerekçesiyle kusurlu bulunarak 50’şer bin TL tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

Söz konusu dava kararından sonra “ihmal ve sorumluluk” bulgusuna karşı istinafa başvuran Op.Dr. Şevket Alptürk'ün istinaf kararı reddedildi.

İstinaf mahkemesi, alt mahkemenin “ihmal ve sorumluluk” bulgusunun hatalı olmadığına karar vererek söz konusu kararı onayladı.

Avukat Murat Yılmaz, kararın KKTC tarihinde bir ilk olduğunu ve ihmal nedeniyle doktora ceza davası açılacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Ocak 2007 yılında Dr. Şevket Alptürk'e ait doğum kliniğinde, Fellahoğlu Kuyumculuk'un sahibi Gamze Fellahoğlu, dokuz ay kucağına almayı beklediği bebeğini dünyaya getirmiş fakat kokusunu alamadan yaşama veda etmişti.

Gamze Fellahoğlu’nun eşi Hakan Fellahoğlu tarafından 2008’de başlatılan hukuk mücadelesi, Adli Tıp Raporu’nun uzun yıllar açıklanmaması, yargıçların değişmesi ve hukuksal nedenlerden dolayı 2011 yılına kadar uzamış ve 2011 yılında yeniden başlatılan hukuk mücadelesi 2013 yılında sonuç vermişti.

Doğuş Doğum Kliniği sahibi Op. Dr. Şevket Alptürk ve Anestezi uzmanı Dr. Eray Deliceırmak “makul bir doktorun yapması gereken uygulama, bakım ve özeni göstermeyerek ihmalkarlık yaptıkları” gerekçesiyle kusurlu bulunarak 50’şer bin TL tazminat ödemeye mahkum edilmişti.







