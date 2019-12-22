banner255
banner69
Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin
Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin
13 0
Garga kafesten liderliğe uçtu
Garga kafesten liderliğe uçtu
78 0
 
Penaltı canavarı eldivenleri astı
Penaltı canavarı eldivenleri astı
735 0
Rakının Türk Kültüründe Yeri Var mı?
Rakının Türk Kültüründe Yeri Var mı?
28 0
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
17 0
Sisli hava korkuttu
Sisli hava korkuttu
28 0
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
32 0
banner355

Döviz bürosundan hileyle 100 bin euro çalarak Güney'e kaçtılar

banner27

Döviz bürosundan hileyle 100 bin euro çalarak Güney'e kaçtılar

 Girne’de, dün, döviz bürosundan hileyle 100 bin euro çalan iki şahıs Güney’e kaçtı.
Girne’de dün sabah saat 11.00 sıralarında Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet göstere “Niziplioğlu” isimli döviz ofisine giden iki erkek şahıs, Türk Lirası olarak karşılığını getireceklerini belirtikten sonra, döviz bürosu sahibi tarafından hazırlanan 100 bin Euro nakit paranın içinde bulunduğu zarfı, döviz bürosu sahibinin boşluğundan faydalanıp kendi tasarruflarında bulunan çantadan çıkardıkları ve üzerinde 500 Euro ve alt kısımlarında beyaz kağıtların bulunduğu destelerin yerleştirildiği aynı tipteki zarf ile değiştirdikten sonra, paranın karşılığını getirmek vaadiyle olay yerinden ayrıldı.
Polis açıklamasında, döviz bürosu sahibinin olayı fark etmesi ve 13.00 sıralarında olayı polisin bilgisine getirmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahısların N.P.(E-42) ve T.S.(E-68) olduğu ve aynı gün saat 12.00’de Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş-Çıkış kapısından GKRY Bölgesine geçiş yaptıkları tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.