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Döviz bürosu soygununu uzman çavuş yaptı

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Lefkoşa'da Kermiya bölgesindeki Gesfi Döviz bürosunda 17 Eylül tarihinde gerçekleşen soygun ile ilgili polisin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Uzman Çavuş Onur Keskin tespit edilerek tutuklandı

Döviz bürosu soygununu uzman çavuş yaptı
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da büyük infiale neden olan Döviz bürosu soygununu gerçekleştiren zanlı Türk Silahlı Kuvvetleri askeri çıktı. Polisin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında tespit edilerek tutuklananan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Uzman Çavuş Onur Keskin dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hasan Kemaneci olayla ilgili bulguları aktardı. Kemaneci 17 Eylül tarihinde, Lefkoşa'da Gesfi Döviz bürosunda meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde söz konusu soygunu işleyen kişinin zanlı Onur Keskin olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklandığını söyledi. Polis zanlının kalmakta olduğu lojmanda yapılan aramada olay günü giymekte olduğu kıyafetlerin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis ayrıca olayda kullanmış olduğu sarsılmaz marka tabancanın da bulunarak emre alındığını söyledi. Polis memuru Hasan Kemaneci zanlı Keskin’in gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ayrıca çalmış olduğu paraları eğlenmek amaçlı çeşitli yerlerde harcadığı beyanında bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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