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Dörtyol Polis Karakolu'nda tabanca patladı: 2 yaralı

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Dörtyol Polis Karakolu'nda tabanca patladı: 2 yaralı
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Son dakika:

Dörtyol Polis Karakolu'nda dün gece tabancasını temizlemeye çalışan bir polis memurunun tabancasının patlaması sonucunda iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün gece saat 23:00 sıralarında, Dörtyol Polis Karakolu içerisinde, görevli bir polis memurunun tasarrufunda bulunan tabancasının kazaen patlaması sonucu, polis memuru sağ avuç içinden, orada bulunan bir polis çavuşu ise her iki ayağından yaralandı.

Polis memuru Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisi müteakip müşahede altına alınırken, polis çavuşu ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatının ardından kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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