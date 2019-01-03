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Dörtyol Kavşağı'nda kaza ucuz atlatıldı

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Dörtyol Kavşağı'nda kaza ucuz atlatıldı
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Mağusa- Lefkoşa yolunda meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada bir Mağusa istikametine doğru ilerlemekte olan TIR ile dikkatsizce çembere giriş yapan salon araç çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 13.20 raddelerinde, Mehmet Lekesiz, yönetimindeki JM 244 plakalı araç ile Beyarmudu istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Dörtyol çemberine giriş yaptı. Lekesiz, yönetimindeki JM 244 plakalı araç ile dikkatsizce Dörtyol çemberine giriş yapması sonucu o esnada Mağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mustafa Özer yönetimindeki RA 194 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpıştılar. 

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