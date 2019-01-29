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Dörtyol Kavşağı'nda dikkatsizlik kazaya neden oldu

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Dörtyol Kavşağı'nda dikkatsizlik kazaya neden oldu
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Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu Dörtyol çemberinde akşamüzeri dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada üçü çocuk 5 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 16.30 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu Dörtyol çemberi üzerinde, 30 yaşındaki kadın Şengül Ünal yönetimindeki PY 863 plakalı araç ile Beyarmudu istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Dörtyol çemberine giriş yapması sonucu yaşandı.

Şengül Ünal’ın anayola dikkatsizce giriş yaptığı  esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden 54 yaşındaki Hussain Choudhary Münir yönetimindeki PG 623 plakalı plakalı van araca çarptı. Çarpışma sonucu PG 623 plakalı van araç sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan PY 863 plakalı araç sürücüsü Şengül Ünal ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Oktay Yaman, 6 yaşındaki Utku Yaman ve 5 yaşındaki Hilda Rahimi ile PG 623 plakalı van araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Mehmet Fatih Demirkol kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar.

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