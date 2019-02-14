Dört yıl sonra dört yıl hapis cezası

Güzelyurt-Lefke anayolunda dört yıl önce meydana gelen trafik kazasında 79 yaşındaki Cavit Kannur’un ölümüne neden olan Deniz Avcu, dört yıl hapse mahkûm oldu

Evrim KAMALI

Güzelyurt-Lefke anayolunun üzerindeki Cengiz Topel Anıtı’nın karşısında, 26 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen ve 79 yaşındaki Cavit Kannur’un ölümüne neden olan kazadan sorumlu tutulan Deniz Avcu, dün oy birliğiyle 4 yıl hapse mahkûm oldu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Hüdaverdi, “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olmak” suçunun 7 yıla kadar hapis cezası ve/veya 5 bin TL para cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğuna değindi. Hüdaverdi, ölümle neticelenen trafik kazalarının önünün alınamadığını ve ölümlü trafik kazalarının toplum büyük bir üzüntüye neden olup, derin yara açtığına vurgu yaptı.

Kıdemli Yargıç Hüdaverdi, ceza takdir edilirken cezalandırma ilke ve prensiplerini, suçun ciddiyetini ve vahametini, suçun neticelerini ve işleniş şeklini, kazanın meydana geliş şeklini ve sanığın kazanın meydana gelmesindeki katkı ve kusurlarının ne olduğu ile sanığın kişisel durumunun meseleye özgü tesir edecek tüm faktörlerle birlikte dikkate alınıp değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sanığın işlemiş olduğu suçun niteliği, neticeleri ve yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda, ölümle neticelenen trafik kazalarında suç işleyen kişilere kamu yararı dikkate alınarak ibret verici ve caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini kaydetti. Hüdaverdi, kazanın sanığın aracının karşı şeride geçmesi ve o esnada kendi şeridinde gitmekte olan müteveffanın aracına çarpması sonucu oluştuğunu belirterek, müteveffanın dava oluşumunda hiçbir katkısal kusurunun bulunmadığını, bu nedenle de kazanın oluş şeklini sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerine dikkat çekti. Ayrıca sanığın kaza dışında, geçerli seyrüsefer ve muayene belgesi olmaksızın araç kullandığının belirlendiğini kaydeden Hüdaverdi, sanığın kaza yapıp ölüme sebebiyet verirken, başka suçlar daha işlemiş olmasını da ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Hüdaverdi, sanığın işlediği suçlardan dolayı pişman olmasını ve bu pişmanlığın göstergesi olarak mahkemeden özür dilmesini, polise ifade vererek yardımcı olmasını ise sanık lehine hafifleştirici faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca kazanın meydana geldiği yerde daha önce benzer birçok kazanın olmasını ise sınırlı olarak sanık lehine değerlendirdiklerini kaydetti. Kıdemli Yargıç Hüdaverdi, sanığa ceza takdir ederken kamu menfaatinin korunmasına ağırlık verilmesi gerektiğini ve bu bağlamda sanığa verilecek en uygun ve adil cezanın hürriyeti bağlayıcı ceza olduğuna dikkat çekerek, sanık Deniz Avcu’ya oy birliğiyle 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Mahkeme sonrası sonradan sanığın erkek arkadaşı olduğunu öğrendiğimiz Güzelyurt’ta görevli polis memuru Mustafa Pehlivan görev yeri olan Güzelyurt bölgesini terk edip mahkemeyi üniforması ile takibe gelerek kararın ardından fotoğraf çekmeye çalışan basın mensuplarının görevini yapmalarını engelledi. Olayı fark eden orada görevli adliye polisleri söz konusu şahsa müdahale etti. Sonrasında söz konusu üniformalı polis, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun’un huzuruna çağrılarak gerektiği şekilde ikaz edildi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Gemikonağı’dan Güzelyurt istikametine seyreden 19 yaşındaki Deniz Avcu, yönetimindeki JA 841 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağına geçerek, karşı yönden gelen Cavit Kannur yönetimindeki HL 846 plakalı van araçla çarpışmıştı.

Kazada ağır yaralanan Kannur, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.