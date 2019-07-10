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Dört kaçak daha tutuklandı

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Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak oldukları tespit edilen Mohamad Abou Salem, Sedat Kaçan, Metin Ölçen ve Arnold Takunda Arichara’nın KKTC’de ne maksatla bulundukları araştırılıyor

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Dört kaçak daha tutuklandı
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 Evrim KAMALI

Ülkemizde son dönemde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde önceki akşam 4 kaçak daha tespit edildi. Tutuklanan kaçaklar Mohamad Abou Salem, Sedat Kaçan, Metin Ölçen, Arnold Takunda Arichara dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç zanlılar Mohamad Abou Salem, Sedat Kaçan, Metin Ölçen ve Arnold Takunda Arichara’nın ikamet izinsiz KKTC'de bulunmak suçundan tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlıların KKTC’de ne maksatla bulunduklarının araştırılması gerektiğini, temin edilecek ifadeler olduğunu belirterek ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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