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Doktora af yok

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Hamitköy’de eşinin kafasına tabak fırlataran Op. Dr. Erol Dülger, iki ay hapse mahkum edildi

Doktora af yok

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da eşinin kafasında tabak kıran Op. DrErol Dülger aleyhindeki kararı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesinin genç ve başarılı Yargıcı Temay Sağer açıkladı. “Ciddi darp” suçuyla itham edilen sanık, suçlamaları kabul etti. Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği ciddi darp suçunun üç yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti. Sağer, doktor olan ve örnek bir kişi olması beklenen sanığın, müştekinin kafasına tabak fırlatmasını, aile içi şiddet uygulamasını ve bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez ayni müştekiye şiddet uygulamasını aleyhine değerlendirdiğinin altını çizdi. Sağer, müştekinin şikâyetini geri çekmesini ve 4 çocuk babası olmasını lehine değerlendirdiğini belirtti. Tüm hususlara değinen Sağer, sanığa iki ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

Hamitköy - Lefkoşa'da 23.02.2020 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Erol Dülger kalmakta oldukları Aldora sitesi B blok No:3 Lefkoşa’daki ikametgâhlarının mutfak kısmında evdeki çöpleri dökme yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu aynı yerde sakin eşi D. D.’ye önünde bulunan yemek tabağını fırlatarak kafasına vurmasına sebebiyet vererek ciddi bir şekilde darp etmişti.

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