Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu

Doğancı -Taşpınar yolu üzerinde bulunan ve Aziz Tahsildaroğulları ile Mustafa Maraşlı'nın kiracı olarak kaldıkları çatıları bitişik evde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, yangın sonucu her iki ikametgâh ve içerisindeki eşyalar tamamen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.