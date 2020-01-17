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Diskonun kurşunlanmasında bir tutuklu

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Mağusa’da Thrones adlı eğlence mekanının kurşunlanmasıyla ilgili 28 yaşındaki Salih Yiğit tutuklandı

Diskonun kurşunlanmasında bir tutuklu

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Thrones adlı eğlence mekanının kurşunlanmasıyla ilgili zanlı olarak görülen 28 yaşındaki Salih Yiğit tutuklandı.

Geçtiğimiz Pazar sabahı Thrones eğlence merkezine saat 07.30 sıralarında kurşun sıkılmıştı. Polis ekiplerinin başarılı tahkikatı sonucu olayda zanlı olarak görülen Salih Yiğit, dün Girne’de yakalandı.

Elde edilen bilgiye göre Yiğit dün gerçekleştirilen operasyon sonucunda tutuklandı. Olayda zanlı olarak görülen Salih Yiğit’in bugün Mağusa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Öte yandan olayla ilgili bazı zanlıların da arandığı elde edilen bilgiler arasında.

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