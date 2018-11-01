Disko çıkışı magandalık

Mağusa’da Lion’s Garden isimli diskoya eğlenceye giden 6 genç, disko çıkışı tartışarak, kavga ettiler, iki kişinin burnunu kırdılar, dört kişiyi ciddi şekilde darp ettiler

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren “Lion’s Garden” isimli diskoya eğlenceye giden 6 genç disko çıkışı tartıştığı 1’i bayan 4 kişiyi önce ciddi şekilde darp etti, ardından ise ciddi şekilde darp ettikleri kişilerden 2’sinin burnunu kırarak vahim bedensel zarara uğrattı. 4 kişiyi ciddi şekilde darp edip 2 kişinin burnunu kıran zanlı Abdurrahman Durmuş, Ahmet Şamlioğlu, Talat Güleroğlu, Hüseyin Karaahmetli, Mehmet Şahin Sağıroğlu ve Muhammet Musa Erdem, önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı. “Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Durmuş, Şamlioğlu, Güleroğlu, Sağıroğlu ve Erdem KKTC’de öğrenci oldukları gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, KKTC’de turist olarak bulunan zanlı Karaahmetli ise tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

ÖNCE EĞLENCE, SONRA KAVGA…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Abdurrahman Durmuş, Ahmet Şamlioğlu, Talat Güleroğlu, Hüseyin Karaahmetli, Mehmet Şahin Sağıroğlu ve Muhammet Musa Erdem’in 28 Ekim 2018’te Mağusa’da faaliyet gösteren Lion’sGarden isimli diskonun park yeri içerisinde aralarında çıkan sözlü tartışma sonrası Doğukan Yalın, Yasemin Mercan, Mehmet Mercan ve Enver Korkamaz’ı ciddi şekilde darp edip Doğukan Yalın ile Mehmet Mercan’ın burnunun kırılmasına neden olduklarını açıkladı. Tüm zanlıların 30 Ekim 2018 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını belirten tahkikat memuru, zanlılar aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Tahkikat memuru, KKTC’de öğrenci olarak bulunan zanlı Durmuş, Şamlioğlu, Güleroğlu, Sağıroğlu ve Erdem’inuygun bir teminata bağlanmasını talep ederken, KKTC’de turist olarak bulunan zanlı Karaahmetli’nin ise 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Hüseyin Karaahmetli’nin davaları görüşülünceye değin 15 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. İnan, zanlı Abdurrahman Durmuş, Ahmet Şamlioğlu, Talat Güleroğlu, Mehmet Şahin Sağıroğlu ve Muhammet Musa Erdem’in ise kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 5’er bin TL nakdi teminat ödemelerine ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi.