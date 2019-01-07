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Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı

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Girne-Lefkoşa anayolunda, Ciklos mevki yakınlarında önceki akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

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Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı
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Kaza, Girne’den Lefkoşa’ya hareket eden bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta refüjde sürüklenmesi sonucu gerçekleşti. O esnada Lefkoşa-Girne istikametinde seyretmekte olan bir başka araç, orta refüjden koparak karşı şeride giren demir bariyerlere çarptı. Kaza sonucu iki kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Saat 23:00 civarlarında meydana gelen kaza, Mehmet Uygar Dural yönetimindeki araç ile Zalihe Sipahi'nin aracı arasında meydana geldi. Kaza sonucu Mehmet Uygar Dural'ın aracında  yolcu olarak bulunan Alihan Kuş ve Saygın Karaahmetoğlu yaralandı.

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