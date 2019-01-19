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Direksiyon hakimiyetini kaybedip duvara vurdu

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Direksiyon hakimiyetini kaybedip duvara vurdu
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Alsancak - Girne Çevre yolunun Lefkoşa'ya giden noktası olan alt geçitte sabah saatlerinde dikkatsizlik sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Alsancak - Girne Çevre yolu üzerinde, bugün saat 09.00 sıralarında 50 yaşındaki Hasan Muti, yönetimindeki KN 921 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada alt geçide geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip gidişine göre soldaki duvara çapıp tavanı üzerine devrildi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Hasan Muti kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.  Soruşturma devam ediyor.

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