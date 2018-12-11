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Direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıktı

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Direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıktı
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Lefkoşa'nın Metehan bölgesinde bu akşam meydana gelen trafik kazaı ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 21.15 sıralarında, Lefkoşa'da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde, Ahmet Ilkay Özıraç (E-18), yönetimindeki PC 121 plakalı araç ile doğu istikametinden gelip Metehan çemberine dikkatsizce giriş yapıp kuzey istikametine doğru dönüşe geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp çukur icerisine düştü. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı LDH''de yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu. 

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