banner255
35 0
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
35 0
 
Ağaca saldıranlar aranıyor
Ağaca saldıranlar aranıyor
28 0
Solkanat kanatlandırır
Solkanat kanatlandırır
135 0
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyrusu
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyrusu
117 0
Tehlike geliyorum diyor
Tehlike geliyorum diyor
46 0
Doğan, Hisarda alt üst oldu
Doğan, Hisarda alt üst oldu
84 0
banner82

Direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına çarptı

banner27

banner262
Direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına çarptı
banner267

Lefkoşa-Girne anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.30 sıralarında, Lefkoşa - Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında Salih Bittacı (E-33), yönetimindeki RJ 388 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundaki beton su kanalına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor. 

Soruşturma devam ediyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.