Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı

Lefkoşa'da bugün ögle saatlerinde sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Polisin verdiği bilgiye göre, kaza saat 12.45 civarında Gazeteci Abdi İpekçi Caddesinden doğuya doğru seyreden Barış POLAT yönetimindeki PL 891 plakalı araç soldan 1. Şeritte Asal Şube ile Melça Market arasındaki Kamuran Aziz Sokağına dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedip o esnada park halinde bulunan RT 756 plakalı aracın sol arka köşesine sağ ön köşesi ile çarpıp durmasıyla yaşandı. Çarpma esnasında PL 891 plakalı aracın sağ ön tekerleği hasar alıp yerinden çıktı.