Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Fikret Arda, yönetimindeki ZMD 369 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp karşı seride geçerek durdu

Lefkoşa’da dün sabah Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yaşanan kazanın üzerinden 12 saat daha geçmeden dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü nedeniyle yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 20.15 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 31 yaşındaki Fikret Arda, yönetimindeki ZMD 369 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada Paralik ltd. önlerine geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Fikret Arda orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp karşı seride geçerek durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fikret Arda ve araçta yolcu olarak bulunan 31 yaşındaki İrem Yıldız kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.