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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak takla attı

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak takla attı
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Kırıkkale - Dilekkaya Anayolu akşam üzeri direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç yoldan çıkarak takla attı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 16.30 sıralarında, Kırıkkale - Dilekkaya Anayolu üzerinde, 47 yaşındaki Halil Kocabaş, yönetimindeki DZ 784 plakalı araç ile güneyden kuzeye doğru seyrettiği sırada yağıştan dolayı yolda oluşan çamur ve kayganlıktan nedeniyle yolun sağından çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı LDH''de köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

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