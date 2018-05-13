Dipkarpaz'da denizde iki ceset bulundu

Dipkarpaz’da denizde iki erkek eset bulundu.

Polis Basın Subaylığı, bugün saat 13:30 sıralarında, Dipkarpaz'da Şekerpınarı isimli koyda, sahilden 3 metre deniz içerisinde, kimliği henüz tespit edilemeyen 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulunduğunu açıkladı.

Ceset üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Cesedin boynunda bir can yeleği olduğu ve yaklaşık 1-2 günlük ölü olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan akşam üzeri denizde bir erkek cesedi daha bulundu. Polis Basın Subaylığı, Yenierenköy açıklarında, yaklaşık 50 yaşlarında bir erkek cesedi daha bulunduğunu açıkladı.

Polis açıklaması şöyle: “Saat 15:30 sıralarında, Yenierenköy'ün Anten mevkiinde sahilden yaklaşık bir deniz mili içeride yaklaşık 50 yaşlarında bir erkek cesedi daha bulundu. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle ceset karaya çıkarılmış olup soruşturma devam etmektedir.”