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Dikmen bölgesinde iki yangın

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Dikmen bölgesinde iki yangın

Ülkemizde yaz aylarına doğru ilerlediğimiz bugünlerde hava sıcaklıklarının artması ve otların kurumasıyla birlikte arazi yangınları da artmaya başladı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 14:35 sıralarında, Dikmen - Boğazköy anayolu üzerindeki arazide, rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hatlarının birbirine çarpması nedeniyle atılan kıvılcım sonucu yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonucu 2 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile Yusuf Barbet'e ait 2 dönüm biçimlememiş arpa yanarak zarar gördü. Aynı saatlerde Dikmen Elektrik Santrali içerinde de yine elektrik hatlarından çıkan kıvılcım sonucu meydana gelen yangın neticesinde 2 dönümlük alandaki kuru otlar ile 10 incir ağacı yanarak zarar gördü. Her iki yangın itfaye ekipleri tarafından söndürüldü.

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