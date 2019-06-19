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Dikkatsizlik zincirleme kazaya neden oldu

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Lefkoşa’da dikkatsiz sürücünün neden olduğu kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

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Dikkatsizlik zincirleme kazaya neden oldu
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Murat ASLAN

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde dikkatsiz sürücünün neden olduğu zincirleme kaza ucuz atlatıldı.

Kaza saat 14:00 raddelerinde Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyreden 36 yaşındaki Aslan İlhan Bahar yönetimindeki 17 RS 578 plakalı salon araç sürücüsü, Kamu Hizmetleri Komisyonu binası önlerine geldiğinde dikkatsizce sağ şeride geçerek U dönüşü yapmak istediği sırada o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete seyretmekte olan 24 yaşındaki Halil Deprem yönetimindeki RH 752 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol içerisinde kontrolsüzce savrulan RH 752 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelerek sağa Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesine dönmek üzere kavşakta bekleyen 64 yaşındaki Hasan Hüseyin Hoca yönetimindeki KL 441 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan RH 752 plakalı motosiklet sürücü Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak yapılan müdahaleye müteakip taburcu oldu.

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