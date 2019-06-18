Dikkatsizlik zincirleme kazaya neden oldu

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde dikkatsiz sürücünün neden olduğu zincirleme kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 14:00 raddelerinde Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Mağusa' da sakin 36 yaşındaki Aslan İlhan Bahar yönetimindeki 17 RS 578 plakalı salon araç sürücüsü seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Kamu Hizmetleri Komisyonu binası önlerine geldiğinde dikkatsizce sağ şeride geçerek U dönüşü yapmak istediği sırada o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete seyretmekte olan Lefkoşa da sakin 24 yaşındaki Halil Deprem yönetimindeki RH 752 plakalı motosikletin önünü tıkamas ı sonucu çarpıştılar.

Çarpmışmanın etkisiyle yol içerisinde kontrolsüzce savrulan RH 752 plakalı motosiklet karşı istikametden gelerek sağa Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesine dönmek üzere kavşakta bekleyen Lefkoşa’da sakin 64 yaşındaki Hasan Hüseyin Hoca yönetimindeki KL 441 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan RH 752 plakalı motosiklet sürücü Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak yapılan müdahaleye müteakip taburcu oldu.