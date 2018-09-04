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Dikkatsizlik zincirleme kazaya neden oldu

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Girne’de dikkatsizlik sonucu yaşanan kazada dört araç birbirine girerken, yaralanan olmaması sevindirdi

Dikkatsizlik zincirleme kazaya neden oldu
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Murat ASLAN

Girne’de öğle saatlerinde kamyonet sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle yaşanan zincirleme kazada dört araç birbirine girdi.

Kaza, Girne’de saat 12.20 sıralarında Beşparmaklar Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Hasan Uzmaner yönetimindeki NL 708 plakalı kamyonet dikkatsizce ilerlediği esnada önünde ayni istikamette ilerleyen ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan 64 yaşındaki Robert William Betts yönetimindeki JN 567 plakalı aracın sol arka kısmına çarpmasıyla yaşandı.

Bu çarpmanın etkisiyle Robert William Betts yönetimindeki JN 567 plakalı aracın öne fırlaması neticesinde önünde bulunan Nader Mahmoud Hamed Sultan yönetimindeki ZPY 994 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeride geçen Nader Mahmoud Hamed Sultan yönetimindeki ZPY 994 plakalı araç karşıdan gelmekte olan Servet Bozkurt yönetimindeki çift kabin aracın sol ön ve sol yan kısmına çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçlarda toplam 32 bin TL civarında maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

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