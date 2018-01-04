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Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu

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Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
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Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu. Kumayalı’daki kazada, KM 062 plakalı araç sürücüsü Mesut Koçano Aydener ağır yaralandı.

Yenierenköy’de sakin 27 yaşındaki Mesut Koçano Aydener, İskele’den Karpaz istikametine seyrettiği sırada Kumyalı yakınlarındaki virajı alamayarak kaza yaptı.

KM 062 plakalı aracı ile yoldan çıkan ve 3 takla attığı öğrenilen Mesut Koçano Aydener ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastanesine, daha sonra da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aydener’in durumunun ağır olduğu ifade edildi.İskele Polis Müdürlüğü’nün kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. (Kaynak: http://www.brtk.net/)

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