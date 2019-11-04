Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu

Gazimağusa - Karpaz Anayolu’nun Pamuklu kavşağı yakınlarında öğle saatlerinde dikkatsizlik sonucu yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 13.20 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde, 28 yaşındaki Tuğba Kahya, yönetimindeki LD 585 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Pamuklu yakınlarında gerisinden gelmekte ve kendisini sağdan geçmekte olan 55 yaşındaki Ali Polatcan yönetimindeki MN 197 plakalı araç ile çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.