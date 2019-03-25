Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde Şht. Mustafa A.Ruso Caddesinde dikkatsiz sürücü ve yayanın neden olduğu kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 13:30 raddelerinde Lefkoşa'da Şht. Mustafa A.Ruso Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde dikkatsiz bir şekilde Güney istikametine doğru seyreden 38 yaşındaki E.E yönetimindeki TNF 026 plakalı Mercedes marka salon araç sürücüsü kazaya neden oldu.

Kaza Lefkoşa'da sakin araç sürücüsünün yolun gidiş ve geliş olarak ikiye ayrılan orta refüj üzerinde yolun karşısına doğu istikametine doğru yaya olarak geçmek için Şht. Mustafa A.Ruso Caddesine dikkatsizce adım atan Lefkoşa'da sakin 45 yaşındaki B. Ö’ye aracının sağ ön kısmı ile çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan yaya B. Ö. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip serviste müşahede altına alındı.