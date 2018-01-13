Dikkatsizlik yine kaza sebebi

Gazimağusa -Karpaz Anayolu, İskele -Boğaz mevkiinde dikkatsizlik sonucunda yaşanan trafik kazasında yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi

Gazimağusa -Karpaz Anayolu üzerinde dün öğle saatlerinde dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatılırken, kaza nedeniyle yolda trafik bir süreliğine aksadı.

Kaza dün saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa -Karpaz Anayolu üzerinde, İskele -Boğaz mevkiinde meydana geldi.

34 yaşındaki İlkay Sevindik, yönetimindeki HJ 686 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ancak gidişe göre yolun sağında bulunan Big Bazaar isimli iş merkezine dönüşe geçen 37 yaşındaki Mikhail Leontev yönetimindeki PA 909 plakalı jeep araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, yolda trafik akışı bir süreliğine aksadı.