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Dikkatsizlik yine kaza getirdi

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Çatalköy'de Beşparmaklar Caddesi üzerinde Tarkan Akpençe, yönetimindeki araçla Sondurak Market'e dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan 29 yaşındaki Erkan Şahin yönetimindeki araçla çarpışması sonucunda dört kişi yaralandı

Dikkatsizlik yine kaza getirdi

Murat ASLAN

Çatalköy – Acapulco Kavşağı arasında öğleden sonra dikkatsizlik sonucu yaşanan kazada dört kişi yaralanırken, kaza sonrasında araçlar hurdaya döndü.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 14:15 sıralarında, Çatalköy'de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, 50 yaşındaki Tarkan Akpençe, yönetimindeki NK 489 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun sağında bulunan Sondurak Market'e dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan 29 yaşındaki Erkan Şahin yönetimindeki TMR 625 plakalı taksi araç ile çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile TMR 625 plakalı takside yolcu olarak bulunan 49 yaşındaki Enver Arslan ve 40 yaşındaki Meral Kaya kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Erkan Şahin burada müşahede altına alınırken, Tarkan Akpençe, Enver Arslan ve Meral Kaya yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiler.

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