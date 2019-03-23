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Dikkatsizlik yine kaza getirdi

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Dikkatsizlik yine kaza getirdi
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 Bu sabah saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu 8-9 km'leri arasında, Mustafa Geylan (E-49), yönetimindeki NE 071 plakalı araç ile Girne istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada, arızalandığı için yolun solunda banket içerisinde park halinde bulunan Mahir Kılıç sorumluluğundaki HJ 847 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yolun soluna savrulmuştur. Kaza sonucu yaralanan NE 071 plakalı araç sürücüsü Mustafa Geylan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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