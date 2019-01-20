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Dikkatsizlik yine kaza getirdi

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Dikkatsizlik yine kaza getirdi
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Mağusa’da bugün iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 10.40 sıralarında meydana geldi. 24 yaşındaki Zalihe Barut, yönetimindeki ES179 plakalı araçla seyrederken dikkatsizce sağ şeride geçti ve o esnada sağ şeritte aynı istikamette seyreden 51 yaşındaki Günay Öztavşanlılar yönetimindeki KF 666 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucu sağa doğru savrulan KF 666 plakalı araç, trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kazada Öztavşanlılar hafif yaralandı.

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