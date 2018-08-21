Dikkatsizlik ve sürat kaza getirdi

Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesinden akşam saatlerinde yaşanan kazada motosiklet sürücüsünün bileği kırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa'da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, 43 yaşındaki Barış Yerli yönetimindeki TFV 777 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada okullar yolu kavşağına doğru anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dönüşe geçtiği sırada yaşandı. Barış Yerli yönetimindeki TFV 777 plakalı araç ile dönüşe geçtiği esnada karşı istikametten gelmekte olan ve kavşağa geldiği zaman süratini düşürmeyen 27 yaşındaki Mustafa İlke Güvenler yönetimindeki GS 833 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ el bileğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.