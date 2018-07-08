Dikkatsizlik ve alkollü sürüş kaza getirdi

Lefke bölgesindeki Gemikonağı’nda dün akşamüzeri dikkatsizlik ve alkollü sürüş nedeniyle meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 16.50 sırlarında Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzende doğu istikametine doğru seyretmekte olan 19 yaşındaki Yılmaz Yurdal, yönetimindeki JR 823 plakalı araçla park halindeyken, anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yapması sonrasında bu esnada ayni yönde süratli şekilde aracıyla ilerleyen Erpinal Atam yönetimindeki JB 497 plakalı aracın önünü tıkaması sonucunda çarpıştılar.

Hafif şekilde yaralanan JB 497plakalı araç sürücüsü Erpinal Atam’a yapılan alkol testinde %104 mlg alkol tespit edildi.

Kazada Erpinal Atam’a ait JB 497 plakalı araçta 15 bin TL’lik , JR 823 plakalı araçta ise 7 bin 500 TL’lik zarar meydana geldi.