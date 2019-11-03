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Dikkatsizlik ve alkol kaza getirdi

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Dikkatsizlik ve alkol kaza getirdi
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Gönyeli'de bugün gün ilk saatlerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bu sabah saat 00:55 raddelerinde Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zeki Akgürgen (E-72) yönetimindeki MM 362 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce ve karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden gidiş istikametine göre yolun sağ kısmında bulunan Defne sokağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten 68 miligram alkollü içki tesiri altında aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Özay Seyiatli (E-30) yönetimindeki KB 244 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpmanın etkisiyle yolun sol kısmına savrulan KB 244 plakalı araç, kaldırım üzerinde bulunan Gönyeli Belediyesine ait 1 adet Ficus ağacına, 1 adet çöp kutusuna ve 1 adet plastik saksıya sol ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan MM 362 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Gülsen Akgürgen (K-75) Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste müşahede altına alındı.

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